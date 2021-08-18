Çorum'da 15 yaş üstüne 'aşı olun' çağrısı

AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:49

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja göre, Ardahan, Çorum ve Mersin'in de eklenmesiyle Türkiye'de Kovid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 31'e yükseldi.

Çorum Sağlık Müdürü Sobacı, AA muhabirine, kentteki sağlık teşkilatının özveriyle çalıştığını, vatandaşların da Kovid-19 aşısına ilgi gösterdiğini ve böylelikle kentin "mavi" kategoriye geçebildiğini söyledi.

Çorum'da günde ortalama 5 bin doz aşı yapıldığını dile getiren Sobacı, "Bir günde 11 bin 500 doz aşı yaptığımız da oldu. Ekiplerimiz köylere, tarlalara kadar gitti, aşı yaptı. Aile hekimliklerinde, meydanlarda, pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde vatandaşlarımıza aşı yaptık." dedi.

Kentte sırası gelmesine karşın aşı yaptırmayanlar arasında gençlerin oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Sobacı, "Aynı zamanda yoğun bakıma düşen Kovid-19 hastalarının büyük çoğunluğu da henüz aşı yaptırmamış gençlerden oluşuyor. Eskiden ileri yaş grubundan olan yoğun bakım hastaları, artık gençlerden oluşuyor. Sağlık Bakanlığımızca 15 yaş üstü bireylere de aşı hakkı tanındı. Aşı için geleni geri çevirmiyoruz, sırası gelen herkesin bir an önce aşı olmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

