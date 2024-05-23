AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi."OLUMSUZLUK KAYDEDİLMEDİ"
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.
İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 23, 2024
Büyüklük:4.4 (MW)
Yer:Mecitözü (Çorum)
Tarih:23-05-2024
Saat:17:57:39 TSI
Enlem:40.67778 N
Boylam:35.3 E
Derinlik:13.26 km
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