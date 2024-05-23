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Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çorum'da merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Çorum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Mecitözü olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"OLUMSUZLUK KAYDEDİLMEDİ"

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, deprem nedeniyle henüz herhangi bir olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi.

İlgili kurumların gerekli çalışmaları başlattığını belirten Dağlı, Çorum halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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