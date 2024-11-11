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  • Çorum'da akraba katliamı! Zanlı hakkında mahkeme hükmetti
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Çorum'da akraba katliamı! Zanlı hakkında mahkeme hükmetti

Çorum'da tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren katil zanlısı, gözaltı işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

AA11 Kasım 2024 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
Çorum'da akraba katliamı! Zanlı hakkında mahkeme hükmetti
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Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi'nde dün akşam tartıştığı akrabası Metin Koçak'ı (27) silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim Ö'nün (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının adliyeye sevk edilişi sırasında polis ekipleri, adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Üçtutlar Mahallesi'nde dün Metin Koçak ile İbrahim Ö. arasında tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda akrabası İbrahim Ö'nün silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Koçak, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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