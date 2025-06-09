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  • Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı
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Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı
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İddiaya göre, Elmalı köyündeki hobi bahçelerinin yakınlarında araçta alkol aldıkları belirtilen 4 kişi ile hobi bahçesi sahipleri arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen grup tarafından açılan ateş sonucu Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bayhan B. (43) ile Faruk T. (33) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Mustafa B.P. ve Rıza Can S. polis ekiplerince Gülabibey Mahallesi Kafkasevler 24. Sokak'ta yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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