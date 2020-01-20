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Güncel

Çorum'da cinayet

Çorum'da, husumetli olduğu kişi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

AA20.01.2020  07:24 - Güncelleme: 20.01.2020  07:24

Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'ndeki bir parkta kameriyede arkadaşlarıyla oturan Ferdi Kara'nın (19) yanına gelen C.D. (17), tüfekle Kara'ya ateş etti.

Göğüs, sırt ve bacaklarından vurulan Kara, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tüfeği park yakınlarındaki bir araziye atılmış halde buldu. Olayın ardından kaçan C.D. kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan C.D, emniyete götürüldü.

İki genç arasında husumet bulunduğu ve olaydan önce sözlü tartışma yaşadıkları öğrenildi.

''Türk halkı bizim için örnektir''

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