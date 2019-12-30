İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9506
  • EURO
    6,6677
  • ALTIN
    289.255
  • BIST100
    114754
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı
Güncel

Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan sıvıya temas ettiği belirlenen 4 öğrenci ile 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

AA30.12.2019  21:48 - Güncelleme: 30.12.2019  21:48

Kavşut köyündeki Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu'nda, fen bilimleri dersinde deney yapıldığı sırada termometre tüpü kırıldı.


Kırılan termometredeki sıvıya temas eden öğrenciler Ö.A, S.B, K.B. ve Z.Y. ile öğretmen E.B, bir süre sonra rahatsızlandı.


Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, tedavi altına alındı.

Öğrencilerle öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SSK emeklisine 4 müjde birden
SSK emeklisine 4 müjde birden

SSK emeklisine 4 müjde birden

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'
'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

'Amerikalılar bölgeyi terk etmek zorunda'

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Temel atma töreninin tarihi belli oldu

Temel atma töreninin tarihi belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.