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Çorum'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Çorum Cuma namazı kılınabilecek camiler

Çorum'da cuma namazı kılınacak camiler listesi geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da koronavirüs ile mücadelede tedbirler kapsamındaki uygunluk durumuna göre belirlendi. Çorum Valiliği ve Isparta il müftülüğü il genelinde cuma namazı kılınacak camileri açıkladı. Kamuoyuna duyurulan resmi listeye göre Çorum merkezde 36 camide cuma namazı kılınacak. İşte Çorum'da cuma kılınabilecek camiler...

05 Haziran 2020 Cuma  12:42 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 12:42
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Çorum'da Cuma namazı kılınacak camiler Çorum Valiliği ve İl Müftülüğü tarafından belirlendi. Çorum Müftülüğü yaptığı çalışmalar ile il genelinde tüm mahallelerde cuma namazı kılınacak camileri, mescitleri, meydanları ve kapasitelerini açıkladı. Buna göre Çorum il genelinde çok sayıda cami ve meydanda cuma namazı kılınabilecek. Avlu ya da bahçesi olmayan camilere yakın bahçe, okul, pazar yerleri de kullanılabilecek. İşte Çorum Cuma namazı kılınacak camiler listesi ve mahalle listesi;

Cemaatin 2 ayın ardından camiyle buluşacağı ikinci cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Çorum'da cuma namazı kılınacak camiler ve mescitler listesi aşağıdaki gibidir.

ÇORUM CUMA NAMAZI KILINABİLECEK CAMİLER

Buna göre valilik onayı ile Çorum il merkezinde, şartlara uygun camiler şöyle listelendi;

Ayrıca vatandaşların kendi seccadelerini ve maskelerini muhakkak yanlarına almaları konusunda uyarı geldi.

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