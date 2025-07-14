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Çorum'da devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

Çorum'da devrilen üç tekerlekli elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Çorum'da devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü
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Mehmet Altuntaş'ın (59) kullandığı elektrikli motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bir iş yerinin bahçesine girerek devrildi.

Sabah iş yerine geldiklerinde kazayı gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Altuntaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kazanın saat 03.00'te meydana geldiğini tespit etti.

Altuntaş'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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