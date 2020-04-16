İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9376
  • EURO
    7,5545
  • ALTIN
    384.249
  • BIST100
    96689.5
Güncel

Çorum'da dört hasta koronavirüsü yendi

Çorum'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlıklarına kavuşan 4 kişi, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 16:30
ABONE OL

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi, uygulanan tedaviyle sağlıklarına kavuştu. Bu kişiler, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli yaklaşık 50’nin üzerinde koronavirüs testi pozitif hastanın taburcu edildiğini belirterek, "Şu anda servislerimizde yatan aktif pozitif hastalarımız mevcut. Genel olarak Türkiye ortalamasının altında bir hasta sayımız var. Yalnız bu iyi sürece rağmen biz yine halkımızdan mümkün olduğunca evde kalmalarını, her zaman taburcunun mümkün olmadığını, bunun bir de kötü senaryolarının olduğunu düşünerek mümkün olduğunca kendilerini korumalarını istiyoruz" dedi.

90 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.