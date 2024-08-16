Çorum'da işçi servisi, otomobil ve tırın çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Emirhan K. (25) idaresindeki 19 S 0196 plakalı servis minibüsü ile Derya D'nin (42) kullandığı 19 ABD 099 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolunun 3'üncü kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü park halindeki 19 ABC 966 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile iki araçta bulunan Zühal Ç. (36), Hamide E. (36), Özgen K. (34), Kifayet U. (52), Nihat A. (39), Derya D. (40), Suna O. (48), Neslihan Y. (33), Hatice M. (40), Celaleddin R.K. (26), Busenur A. (26) ve Sevda U. (39) yaralandı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.