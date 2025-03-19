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  • Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 08:15 - Güncelleme:
Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yaralanan ve 13 gündür tedavisi süren Salih Sarıçam (46), yaşamını yitirdi.

Çorum Belediyesinde işçi olarak çalışan Sarıçam'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Saldırıda yaralanan İ.Y, Ş.M. ve O.Z'nin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Saldırı anını kahvehanenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

  • Çorum
  • kahvehane
  • silahlı saldırı

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