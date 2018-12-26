Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çorum'da kaya kütlesi yola düştü

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yamaçtan kopan kaya, karayoluna düştü. Karayolları ekipleri, kayayı kaldırdı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 01.00 sıralarında Oğuzlar- Dodurga Karayolu üzerinde yaşandı. Yamaçtan kopan kaya, karayolunun ortasına düştü.

Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücülerin haber vermesi üzerine Karayolları ekipleri, kayayı iş makinesi ile yoldan kaldırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oyuncağını almak için pencereye uzandı, sonrası facia

Oyuncağını almak için pencereye uzandı, sonrası facia

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA