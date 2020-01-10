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Çorum'da kayıp genci 50 kişilik ekip arıyor

Çorum'da 12 gündür haber alınamayan gencin bulunması için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

AA10.01.2020  14:14 - Güncelleme: 10.01.2020  14:14

Akkent Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Mücahit Bolat'tan 29 Aralık 2019'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Bolat'ın eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatan yakınları, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Cep telefonu sinyallerinden Bolat'ın son görüldüğü yeri tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Çorum-Samsun kara yolu Sıklık mevkisinde yoğunlaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personelinden oluşturulan 50 kişilik ekip, ormanlık arazide Bolat'ın bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması yapıyor.

Drone ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda henüz bir neticeye ulaşılamadı.

Baba Cihat Bolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun "Dışarı çıkıyorum" diyerek evden ayrıldığını, bir daha kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Oğlunun gidebileceği her yere baktıklarını belirten Bolat, "Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Şu ana kada oğlumla ilgili bir ize rastlayamadık. Oğlumu gören veya yerini bilen varsa lütfen en yakın polis ve ya da jandarma ekiplerine haber versin." dedi.

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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