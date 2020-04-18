İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Çorum'da korkunç kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA18 Nisan 2020 Cumartesi 07:49 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 07:49
ABONE OL

Sinan Demir'in kullandığı 19 AD 325 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolunun 7'nci kilometresinde aynı yönde seyir halinde olan motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç da tarlaya savruldu.

Kazada motosiklette bulunan Yasin Batak (29), Ramazan Kondu (31) ve Yaşar Karaman (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin sürücüsü Demir ise yaralı olarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyonla kamyonet çarpıştı, baba ile oğlu öldü

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.