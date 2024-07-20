Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı

Bilal G. (50) idaresindeki 06 FB 6141 plakalı minibüs, Dodurga-İskilip kara yolu Çiftlik köyü kavşağında Enes Malik B'nin (18) kullandığı 19 UH 256 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve motosiklette bulunan Abdullah S. (17) yaralandı.

Enes Malik B. ve Abdullah S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bilal G. ise Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.