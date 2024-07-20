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Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı

Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 07:14 - Güncelleme:
Çorum'da minibüsle otomobil çarpıştı
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Bilal G. (50) idaresindeki 06 FB 6141 plakalı minibüs, Dodurga-İskilip kara yolu Çiftlik köyü kavşağında Enes Malik B'nin (18) kullandığı 19 UH 256 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve motosiklette bulunan Abdullah S. (17) yaralandı.

Enes Malik B. ve Abdullah S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bilal G. ise Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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