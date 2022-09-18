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Çorum'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çorum'un Bayat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı.

AA18 Eylül 2022 Pazar 23:39 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Ahacık köyü Karabalçık mevkisindeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Bayat ve İskilip belediyelerinin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına ayrıca 2 helikopter ve 2 uçak da katıldı.

Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ahacık köyüne giderek, çalışmaları inceledi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını söyledi.

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