Çorum'da ormanda erkek cesedi: Ölüm sebebi ortaya çıktı

Olay, Merkez ilçesine bağlı Hızırdede köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda avlanan bir grup avcı, erkek cesedi ile karşılaştı. Avcılar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kimliği belirlenemeyen ceset, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yetişkin bir erkeğe ait olan ceset üzerinde herhangi bir kesik ya da darp izi bulunamadığı öğrenildi. Donarak öldüğü değerlendirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Cesedin kimliği ve kesin ölüm sebebi otopsi incelemesiyle belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.