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Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'un Mecitözü ilçesinde otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 09:38 - Güncelleme:
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Özcan Serpinli (49) idaresindeki 19 ACG 986 plakalı otomobil Çorum-Amasya kara yolu Köseyüp köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Seyhan U. (46) ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Serpinli'nin cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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