  Çorum'da tır ile çarpışan cipteki 4 kişi yaralandı
Güncel

Çorum'da tır ile çarpışan cipteki 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

2 Şubat 2026 Pazartesi 16:59
Çorum'da tır ile çarpışan cipteki 4 kişi yaralandı
Ragıp A. (57) idaresindeki 38 ANA 544 kupa plakalı silobas dorse takılı tır, Kırıkkale-Tokat kara yolu Alaca ilçesine bağlı Ünalan köyü mevkisinde karşı yönden gelen Veli D'nin kullandığı 34 VD 060 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle savrularak tarlaya devrilen cipin sürücüsü ile araçta bulunan Dursun C. (56), Murat D. (53) ve Kasım D. (43) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

  • kaza
  • alaca
  • tır çarpışması

