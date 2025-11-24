Çorum'da zincirleme kaza: Büyükbaş hayvana çarpan iki araçta 3 kişi yaralandı

Hacı Ömer Ö. yönetimindeki 19 LK 919 plakalı otomobil ile Osman Kenan Y. idaresindeki 55 E 2598 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Çatalkaya köyü mevkisinde aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hacı Ömer Ö. ve diğer araçta bulunan Damla Alya Y. ve Ayşe Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle telef olan büyükbaş hayvan ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.