İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4259
  • EURO
    48,9439
  • ALTIN
    5620.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çorum'da zincirleme kaza: Büyükbaş hayvana çarpan iki araçta 3 kişi yaralandı
Güncel

Çorum'da zincirleme kaza: Büyükbaş hayvana çarpan iki araçta 3 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Çorum'da zincirleme kaza: Büyükbaş hayvana çarpan iki araçta 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Hacı Ömer Ö. yönetimindeki 19 LK 919 plakalı otomobil ile Osman Kenan Y. idaresindeki 55 E 2598 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu, Çatalkaya köyü mevkisinde aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hacı Ömer Ö. ve diğer araçta bulunan Damla Alya Y. ve Ayşe Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle telef olan büyükbaş hayvan ise ekiplerce bulunduğu yerden kaldırıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.