Çorum'daki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. (35), Üçtutlar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ndeki restoranın sahibi eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ile görüşmeye gitti.



Bu sırada çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa D. ile yanındaki arkadaşı Nurettin Biçer (33) bıçakla yaralandı. İş yeri sahibinin olay yerindeki akrabaları Hüsamettin T. (55) ve Abdulsamet T. (27) ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan Nurettin Biçer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mustafa D'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, iş yeri sahibi Hüsnü Rıza T, oğlu İlhami T. (26), akrabaları Hüsamettin T. ve Abdulsamet T'yi gözaltına aldı.