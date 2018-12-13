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Çorum'daki okullara kar tatili

Çorum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde  temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir... Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile  kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır"
 

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