Çorum'daki okullara kar tatili
Çorum'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
- İHA
Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Yoğun kar yağışı sebebiyle Çorum merkez ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir... Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimiz de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır"
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