Coşkun Başbuğ: Eninde sonunda yüzleşmekten kaçındığın anla karşılaşacaksın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'na hitap etti.

"TERÖRÜN SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Ankara'daki terör saldırısı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu sabah, emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kasteden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacaktır. Olaya müdahale esnasında hafif yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, güney sınırının tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejilerinin baki olduğunu söyleyerek, "Atacağımız yeni adımlar sadece hazırlık, zaman ve ortam meselesidir. Bunun için, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' sözü, kulaklardan hiç eksik olmasın, diyoruz." ifadesini kullandı.

SURİYE'YE YENİ OPERASYON SİNYALİ Mİ?

Peki Suriye'ye askeri harekat olur mu? Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği muhtemel operasyon hangi bölgeleri kapsar? Başkan Erdoğan Meclis konuşmasında güvenli hat sinyali mi verdi?

Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret: Uzun süreden beri bölgede devam eden hareketlilik söz konusu. Bugün de sabah saatlerinde bir terör girişimi meydana geldi. Çok şükür ki kaybımız yok. Türkiye'nin yapmış olduğu sınır ötesi harekatlar başarılı oldukça terör örgütü ben buradayım mesajı vermek için bugünkü gibi ses getirici operasyonlar planlıyor ama tabii ki bunda başarısız oluyor.

KAPANA KISILDILAR

Özellikle MİT ve güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu başarılı operasyonlar devam ettikçe özellikle terör örgütünün üst yönetim kadrosu adeta başını çıkartamaz toplantı yapamaz hale getirdiler. Onlar açısından kapana kısılma pozisyonuna dönüştü. Bundan kurtulmak için de terör eylemleri planlıyorlar.

Basına yansımayan ya da bizim görmediğimiz birçok olay güvenlik kuvvetlerimiz ve MİT tarafından engelleniyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi terörün kesin olarak bitirilmesi noktasında Türkiye artık karar vermiş durumda yani tüm devlet yetkililerinin açıklamalarında son terörist bitene kadar bu mücadelemiz devam edecek deniyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE..."

Bu operasyon önümüzdeki günlerde ben bir operasyon beklentisi içinde olduğumuzu düşünüyorum. Zamanlama da önemli. Yaz dönemi sona erdi. Hava koşulları da ideal gözüküyor. Önümüzdeki günlerde böyle bir olasılık söz konusu.

Star Gazetesi Yazarı Coşkun Başbuğ: Coğrafyanın sarartıldığı ve terörist faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir bölge var. Münbiç, Tel Rıfat. Buralardan biz saldırı girişimlerini bertaraf etmek durumunda kalıyoruz. Bir şekilde operasyonla etkisiz hale getirmek durumunda kalıyoruz. Ya da birlik bulundurarak güç kullanma zorunda kalıyoruz. Bunun doğru yolu ne böyle her gün bir kısır döngüde bu mücadeleyi yürüteceğine bir anda keser atarsın.

Neden bu harekatları yapmıyoruz? Çünkü iki tane iş birliğine gittiğimiz müttefik diye gördüğümüz devlet var. Biri ABD biri Rusya. Verdikleri sözleri tutmadılar.

Hiç terörist kalmayacaktı bu bölgede. Teröristleri güvenlik koridorundan dışarı atacaklardı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı ABD'ye Rusya'ya. Kırmızı çizgimiz dedik bunu anlayacak kapasite yok ABD'de. Terörle mücadele ediyorum diyor. Bu masala artık senden başka inanan kalmadı. Bütün dünya kamuoyu DEAŞ'ı senin oluşturduğunu ve PKK'yı da burada legalleştirmek için bir araç olarak kullandığını biliyor. ABD hala deve kuşu mantığı ile kafayı kuma gömmüş ben yaptım oldu mantığı ile hareket ediyor. Eninde sonunda senin o korktuğun ve yüzleşmekten kaçındığın anla karşılaşacaksınız. O an işte bir gece ansızın dediği an Cumhurbaşkanının. Biz bugüne kadar sabırla bekledik.

HANGİ BÖLGELERİ KAPSAR?

Dr. Kemal Olçar: Şu anda tabloda net belli. Tel Rıfat kaldı PKK'nın silah deposu. Bir de Münbiç kaldı doktrin bölgesi bana göre. Eğitimlerini yaptığı bölgeler. Münbiç ve Tel Rıfat 5. harekat ile beraber o bölgedeki depolama faaliyetleri bitecek.

"EŞ ZAMANLI KARA HAREKATI OLABİLİR"

Bana göre Irak kuzeyinde de Pençe serisi harekatlarla eş zamanlı kara harekatı olabilir. O bölgede hava harekatı her iki tarafa da ciddi mesajlar akıtılır. Uluslararası ortamda da Türkiye'nin bu mücadelede ne kadar kararlı olduğunu da tablosunu askeri resim olarak da görmüş oluruz.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI: 20 HEDEF VURULDU

MSB, "Irak'ın Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerl ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.