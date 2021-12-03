Çözülme hız kesmeden devam ediyor: 1 terörist daha teslim oldu

3 Aralık 2021 Cuma 17:59 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 18:11

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.