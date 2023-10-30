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CSO ve Devlet Çoksesli Korosu ''100. Yıl Konseri'' verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu, Cumhuriyet Müzesi bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel konser verdi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 00:57 - Güncelleme:
CSO ve Devlet Çoksesli Korosu ''100. Yıl Konseri'' verdi
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Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet veren 2. TBMM Binası önünde TRT'den canlı yayınlanan konserin öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşma, alana kurulan ekranlara yansıtıldı.

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman konser öncesinde yaptığı konuşmada, tarihi bir günde konser vermenin heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Deliorman, "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet ile var olmuş, Cumhuriyet ile iç içe geçmiş, özdeşleşmiş, birbirlerini beslemiş, birbirleriyle var olmuş iki çok köklü kale. Bugünün bizim için manevi değeri çok yüksek. Birlikte çok kıymetli marşlarımızı seslendireceğiz." dedi.

Ellerinde bayraklarıyla alana gelen vatandaşların da eşlikleriyle, İlker Kömürcü'nün söz ve bestesini yaptığı 100. Yıl Marşı, merhum besteci Prof. Muammer Sun'un Karadeniz Marşı, Vatan Marşı, İleri Marşı, Mülkiye Marşı ve 50. Yıl Marşı seslendirildi.

Devlet Çoksesli Korosu'nu şef Burak Onur Erdem'in yönettiği konseri, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de dinledi.

Konser sonrasında Cumhuriyet Müzesi vatandaşların ziyaretine açıldı.

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