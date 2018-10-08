CSO yeni sezonu Külliye'de açıyor

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, CSO, ilk defa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sezon açılış konseri gerçekleştirecek.

CSO Şefi Rengim Gökmen'in yöneteceği konserde, Neşet Ertaş şarkılarından Mozart’ın "Türk Marşı"na kadar, çok sevilen Türk ve yabancı eserlerden oluşan karma program sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu’nun yanı sıra Devlet Opera ve Balesi solistleri soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz ve bas Zafer Erdaş'ın solist olarak yer alacağı konserde, Serdar Yalçın'ın düzenlemeleriyle Neşet Ertaş'ın "Zahide'm", Adnan Saygun'un "Yunus Emre Oratoryosu", Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserleri gibi Türk müzik tarihinden çok çeşitli ve sevilen eserler seslendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rengim Gökmen, Külliye'de gerçekleşecek açılış konseri için çok özel ve özenli bir içerik hazırladıklarını belirterek, "Özel bir konser olacak. Cumhurbaşkanımızın huzurlarında sahne alacağız. Cumhurbaşkanlığında daha önce tören konserlerimiz oldu, ancak Kongre Merkezi'nde ilk defa çalacağız." ifadelerini kullandı.

CSO'nun 10 Ekim'deki sezon açılış konseri programında yer alan eserler şöyle:

- "Köçekçe", Ulvi Cemal Erkin

- Çanakkale Oratoryosu'ndan "Şehitler", Vasıf Adıgüzel (Koro)

- Çanakkale Oratoryosu'ndan "Çanakkale Türküsü", Vasıf Adıgüzel (Koro)

- "Neredesin Sen, Neşet Ertaş", Düzenleme: Serdar Yalçın Solist: Zafer Erdaş (Bas)

- "Türk Marşı", W.A. Mozart, Düzenleme: Tolga Taviş?

- Yunus Emre Oratoryosu'ndan "No:13 Koral", A. Adnan Saygun

- "Yazımı Kışa Çevirdin (Leyla'm)", Neşet Ertaş Solist: Bülent Bezdüz (Tenor)

- "Macar Dansları No:5", J.Brahms

- "Poloveç Dansları", Alexander Borodin (Koro)

- "Denizde Akşam", Kaptanzade Ali Rıza Bey

- "Ben Seni Sevdiğimi Dünyalara Bildirdim", Düzenleme: Turgay Erdener Solist: Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano)

- "Üç Anadolu Ezgisi", Düzenleme: Yusuf Yalçın

- "Zahide'm", Neşet Ertaş Solistler: Görkem Ezgi Yıldırım (Soprano), Bülent Bezdüz (Tenor), Zafer Erdaş (Bas)

- "Kürdilihicazkar Longa", Düzenleme: Yusuf Yalçın.