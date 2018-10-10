CTE infaz koruma memuru 2018 mülakat sonuçları açıklandı mı Adalet Bakanlığı İKM CTE mülakat sonuçları sorgula

Adalet Bakanlığı CTE infaz koruma personel alımı 2018 başvuru sonuçları açıklandı mı? İKM CTE mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ve İKM CTE iş başı ne zaman yapılacak? Adayların mülakatlarda kaç puan alması gerekiyor? CTE infaz koruma memuru (Gardiyan) alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav ne zaman? soruları araştırılıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personel alımı için geçtiğimiz günlerde başvurular alınmıştı. Alınan başvurular değerlendirerek Adalet Bakanlığı tarafından sonuçlar paylaşılmış, paylaşılan sonuçlardan hemen sonrada Adalet Bakanlığı tarafından mülakatlar gerçekleştirilmişti. Gerçekleştirilen mülakatların sonuçları, ilk aşamadı ki alım sonuçlarının açıklanması kadar çabuk olmadığından adayların kafasındaki soru işaretleri çoğalmaya başladı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan söz konusu ilanda 6681 Sözleşmeli infaz ve koruma memuru (İKM) alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda alımlarda mülakatlara kadro sayısının 10 katı kadar adayın çağırılacağı ifade edilmiş ve 66 bin 810 adayın çağırıldığı açıklanmıştı. İKM CTE mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2018 başvuru sonuçları ile ilgili merak edilenler...

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından 7 bin 467 personel alımı için başvurular alınmış ve daha sonra sonuçlar adaylarla paylaşılmıştı. 18 Mayıs 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı bünyesi tarafından yayınlanan ilan ile birlikte CTE bünyesinde çalışmak üzere 7 bin 467 personel alımı yapılacağı duyrulmuştu. Duyuru ilanından hemen sonra istenilen pozisyon için adaylara başvuru imkanı tanınmış ardından başvurular kapatılıp hızlıca açıklandıktan sonra başvuruları geçerli sayılan adayların mülakatları alınmıştı. Fakat başvuruyu geçen adaylardan alınan mülakatların sonucu halen daha adaylara açıklanmadı.

ADAYLARIN ÇALIŞACAKLARI POZİSYONLAR



Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanlar ile birlitke başvuru alımını geçip mülakata giren adaylar mülakat bünyesini de geçerlerse CTE bünyesinde şu pozisyonlarda çalışabilecek. " İKM (6681), Büro Personeli (49), Sağlık Memuru (223), CTE (266), Aşçı (42), Kaloriferci (21) adayların alımı yapılacağı açıklandı.



CTE bünyesine alacağı personellerin mülakatlarını 10 Eylül 2018 tarihinde de başlamış ardından sonuçların açıklanması için süre istemişti. Adayların mülakatlarda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmaları gerektiği açıklandı.

18 Mayıs 2018 tarihinde Adalet Bakanlığı CTE tarafından ilan yayımlanmış ve 7 bin 467 personel alımı yapılacağı duyurulmuştu..



Daha sonra başvurular alınmış ve sonuçlar adaylarla paylaşılmıştı.



Sonuçlardan hemen sonra CTE personel alımlarına ilişkin birinci dönem mülakatlar gerçekleştirilmişti.



MÜLAKATLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.



İKM



Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan söz konusu ilanda 6681 Sözleşmeli infaz ve koruma memuru (İKM) alımı yapılacağı duyurulmuştu.



Bu kapsamda alımlarda mülakatlara kadro sayısının 10 katı kadar adayın çağırılacağı ifade edilmiş ve 66 bin 810 adayın çağırıldığı açıklanmıştı.



BÜRO PERSONELİ



CTE kapsamında ilana göre 49 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) kadrosuna alım yapılacak olan mülakatlara kadronun 20 katı adayın çağırılacağı ifade edilmiş ve 480 kişi çağırılmıştı.



TEKNİSYEN



SAĞLIK MEMURU



223 sağlık memuru alımında ise kadronun 5 katı adayı için 1115 adayın mülakatlara çağırıldığı açıklanmıştı.







DESTEK PERSONELİ



CTE kapsamında 266 destek personeli alımında ise 10 katı aday için 2660 aday mülakata çağırıldı.

AŞÇI



42 aşçı alımında 5 katı aday için 210 aday mülakata çağırıldı.



KALORİFERCİ



21 kaloriferci alımına 5 katı aday için 105 kişi mülakata çağırıldı



MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILDI?



CTE kapsamında İnfaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği), teknisyen, diğer sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) mülakatları 10 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı.



Adayların mülakatlarda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almış olmaları zorunlu.



SONUÇLAR BEKLENİYOR



CTE kapsamında kadrolara göre mülakatlar yapıldı.



7 bin 467 personel alımı için mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilirken konuyla alakalı olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

KAYNAK: Kamu Personeli

CTE SÖZLÜ SINAV SORULARI NASIL OLUR?

# Mahkeme çeşitlerini sayınız

# Cezaevi tiplerini sayınız.

# Atatürk'in katıldığı savaşları sayınız.

# İkinci Dünya savaşının taihi ve sonuçları nelerdir?

# Atatürk ilkelerini sayınız ve birini açıklayınız.

# Son dört Cumhurbaşkanımızı sayınız.

# İKM görevleri nelerdir?

# Kongre ve genelgeler

# İnfaz koruma memuru sicil amiri kimdir?

# Şapka kanunu nerde ve hangi tarihte kabul edildi.

# Kapalı cezaevinin tanımı

# Cezanın ilkelerini sayınız

# Denetimli serbestlik nedir?

# TBMM'deki vekil sayısı ve seçimler kaç yılda bir yapılır.

# Başkentler.(!)

# Mahkeme çeşitlerini sayınız.

# Danıştay, Sayıştay ve Yargıtayın görevleri nelerdir?

# Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

# Yasama yürütme ve yargı yetkisi kimdedir?

# NATO nezaman kuruldu ve Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu

# Türkiye Cumhuriyetinin Temel ilkelerini sayınız.

# Matbaayı kim ne zaman buldu?

# Cumhuriyet rejimine karşı ilk ayaklanmayı söyleyiniz.

# Anayasamızın ilk üç maddesi nedir?

# Milletvekili seçilme yaşı kaçtır?

# Lozan antlaşmasının tarihi ve heyet başkanı?

# New York Borsasında işlem gören ilk türk şirketi söyleyiniz.

# Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

# Mimar Sinan'ın eserleri nelerdir?

# Memurun görevden atılma nedenleri nelerdir?

# Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerini sayınız.

# Dünyanın en derin çukurunun adı nedir?

# Türk ceza kanunu açıkla.

# Ceza evlerinde en yetkili kişi kimdir?

# Kayyumun tanımı?

# Halifelik ve saktanatın kaldırılma tarihleri?

# Bakanlıkları sayınız.