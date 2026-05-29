Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Bir kutlama yapacağız, şu anda tıklım tıklım dolu. Bugün Ayasofya'da namazımızı kılma imkanımız oldu. Ayasofya'da da katılım muhteşemdi. Hamdolsun Fatih'ten Ayasofya'ya yürüyüş oldu ve İstanbullu bugün cumayı kıldı burada.

Haliç Kongre Merkezi'ne gidiyoruz. Gündüz oradayız, akşam İstanbul bir başka güzel olacak. Yıldızlar bir gösteri yapacak ve hep birlikte bunu kutlayacağız. Şimdiden sizleri kutlamak istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere tatlı ikram etti. Kendisine uzatılan tatlıya ise "ben yemiyorum" diyerek cevap verdi.