İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,981
  • EURO
    31,2448
  • ALTIN
    1873.83
  • BIST100
    7913.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Cuma namazı sonrası İsrail'i protesto ettiler

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Melike Hatun Camisi'nde cuma namazı sonrası Filistin için destek gösterisi düzenledi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Cuma namazı sonrası İsrail'i protesto ettiler
ABONE OL

Filistin bayrağı ile "Zulmün soğukluğuna karşı kardeşliğin sıcaklığı" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Ankara Şube Başkanı Mustafa Koyuncu, İsrail'in günlerdir yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeksizin dünyanın önünde katliamlarına pervasızca devam ettiğini belirtti.

Bunca zulme rağmen büyük bir iman ve inançla mücadelelerini sürdüren Gazze halkını, Hamas ve El-Kassam Tugayları'nı selamladıklarını ifade eden Koyuncu, şunları kaydetti:

"Bir avuç Müslümanın dirayetli ve inançlı mücadelesinin siyonizme, Batı'ya, işgalci İsrail'in en büyük destekçisi Amerika'ya nasıl diz çöktürdüğüne tüm dünya şahit oluyoruz. Gazze halkının, mücahitlerin verdiği bu şerefli mücadele bizlere bir kez daha göstermiştir ki İsrail ancak güçten anlar ve İsrail'e anladığı dilden konuşmak gerekir. Hamas ve El-Kassam mücahitleri insani ateşkes günlerinde de yalancı ve ikiyüzlü Batı medyasına rağmen tüm dünyaya İslam'ın savaş ahlakının olduğunu bir kez daha öğretmiştir."

  • camsa destek
  • Filistin gösterisi
  • Ankara Platformu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.