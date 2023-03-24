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Cumhur İttifakı 4 parti olarak ittifak protokolünü YSK'ya sundu

Cumhur İttifakı 4 parti olarak ittifak protokolünü YSK'ya sundu.

24 Mart 2023 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı 4 parti olarak ittifak protokolünü YSK'ya sundu
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AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Parti'sinin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhur İttifakı adıyla girmesine ilişkin protokol, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe YSK Başkanı Ahmet Yener'e belgeleri teslim etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. İttifakımız dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve kararlılığını azizi milletimizden almaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu birliktelik, koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir" ifadelerini kullandı.

  • Cumhur İttifakı
  • ittifak

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