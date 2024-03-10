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Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum: 1 Nisan'dan sonra İstanbul'u hem yalandan, hem de trafik çilesinden kurtaracağız

Esenyurt'ta vatandaşlara hitap eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 'İnşallah 1 Nisan'dan sonra yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, İstanbul'u ve İstanbullu hemşerilerimizi hem yalandan, hem de o trafik çilesinden biz kurtaracağız.' dedi.

10 Mart 2024 Pazar 16:27 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum: 1 Nisan'dan sonra İstanbul'u hem yalandan, hem de trafik çilesinden kurtaracağız
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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

İBB Başkan Adayı Kurum'un konuşmasından satır başları;

* İnşallah 1 Nisan'dan sonra yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, İstanbul'u ve İstanbullu hemşerilerimizi hem yalandan, hem de o trafik çilesinden biz kurtaracağız.

* Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde açılmıştır. Biz gittiğimiz her yerde bunu anlattıkça metro konusunda elleri ayaklarına dolaştı

* Bu yalancı ve tembel başkan, kar yağdı İstanbul'dan kaçtı. Sel oldu İstanbul'dan kaçtı. Sürekli İstanbul dışı gündemlerle meşgul. Nerede kendi menfaatini görse oraya çadır kuruyor.

* 1 Nisan'dan sonra trafik çilesini bitireceğimiz gibi kentsel dönüşümü de biz tamamlayacağız.

* Reklam var kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan ortada yok. Plan yok, proje yok, hazırlık yok

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