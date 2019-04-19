Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. CHP'li İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını değerlendiren Yıldırım, 'Bu evrakın olmadığı yönünde açıklamalar var. Belediye Başkanı yönetim için her türlü bilgiyi alır ama hukuk dahilinde olmalı. Belediye çalışanlarını zan altında bırakmamalı.' dedi.