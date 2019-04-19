Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım açıklama yapıyor
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı. CHP'li İmamoğlu'nun veri kopyalama talimatını değerlendiren Yıldırım, 'Bu evrakın olmadığı yönünde açıklamalar var. Belediye Başkanı yönetim için her türlü bilgiyi alır ama hukuk dahilinde olmalı. Belediye çalışanlarını zan altında bırakmamalı.' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.