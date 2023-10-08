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Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

8 Ekim 2023 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik
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İletişim Başkanlığı'ndan açıklama:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla Cumhur İttifakı liderlerinin tebrik telefonlarını kabul etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal; Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Cumhur İttifakı
  • AK Parti

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