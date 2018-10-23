Cumhur İttifakı nedir bitti mi? Yerel seçimde Cumhur İttifakı olmayacak mı? Cumhur İttifakı neden bitti? soruların yanıtları bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelen ittifak açıklaması sonrası yanıt bulmuş oldu. Mart 2019 seçimleri için temelini Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu anlayışın devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Yaşanan af polemiği sonrası Ak Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın sonu oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır'' dedi. Cumhur İttifakı ile ilgili son dakika açıklamalar star.com.tr'de.

Devlet Bahçeli, “Hiçbir ittifak bir tarafın yok sayılmasıyla, tez ve önerilerini görmezden gelinmesiyle ayakta kalamayacaktır. Hiçbir ittifak diğer tarafın üstten bakmasıyla, parmak sallamasıyla yaşamayacaktır. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı yok. Parti olarak 31 Mart'taki yerel seçimlerimize yönelik herhangi bir ittifak arayışımız artık kalmamıştır ve yoktur. Neyi önermişsek adaletin ruhuyla uygundur. Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylediysek töreye uygundur. Teklifimiz af değildir, şartlı indirimdir. Neyi söylemişsek onun arkasındayız. Vazgeçmek yok, geri dönüş yok. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyoruz.

DEVLET BAHÇELİ CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:



İslam hak ve adalet dinidir. Bu kavramlardan nasibini almayanlar şeyh, imam olsa ne olur.





Yeraltı zengin yerin üstü haraptır. Kaynaklar bir avuç insanın denetimi altındadır. İktidar kavgaları İslam toplumlarını uçurumun kenarına sürüklemiştir.



Kaşıkçı 3 haftadır dünya gündemine oturdu. Uluslararası krize dönüştü. Gazeteci Cemal Kaşıkçı alanen ve adice öldürülmüştür.Tüm oklar velihat prensi işaret ediyor.



Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir.



Cemal Kaşıkçı alenen ve adice öldürülmüştür. Neden istanbul seçilmiştir? Selman cinayetin neresindedir? Konsolos tıpkı papaz gibi elini kolunu sallaya sallaya ülkesine nasıl dönmüştür? Bunun izlenmesi yanlıştır ve skandaldır.



Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Kim dost kim düşman bilelim. Kim kiminle düşüp kalkıyor öğrenelim.



Af yanıtı



Töre varsa devlet vardır. Töre yani adalet devletin gücü demektir. Ne söylemişsek töreye uygundur. Adaletin ruhuyla örtüşmektedir. 24 Eylül Pazartesi günü TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifi bir af değildir. Toplam 7 maddeden oluşmaktadır. Maksat ve muradımız halishanedir. Kanun teklifimizin 3. maddesinde hangi suçları istisna tuttuğumuz açıktır.



Kanun teklifimizin arkasındayız. Seçim beyannemisnde ne dediysek onu seslendiriyoruz. Gevşeme yok. Vazgeçme yok. Özgürlük düşü kuran kader mahkumları ellerinden tutulmasını bekliyor. Kanun teklifimizi cezaevleri boşalsın diye vermedik. Kanayan bir yaraya parmak bastık. İnsanı olmayan cezaevi tartışmalarını gündeme taşıdık.



2016'da doğru olan, 2018'de niye yanlış olsun.



Sokak araları uyuşturucu kullanana çocuklarla doludur. uyuşturucuyla MHP'nin ismini yanyana getirmek cehalet değilse cinayettir. Uyuşturucu baronlarını konuşan yok.



Hakikatten ve haysiyetten bahseden yok.



Sevdiklerine temiz bir vicdanla kavuşmak onların hakkı olmasın mı?



Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır.



Parti olarak yerel seçimlerde ittifak arayışımız kalmamıştır.İttifak niyetimiz yoktur. Seçimlerde kendi yolumuzu kendimiz çizeceğiz.