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Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Rize ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Rize'de merkez, ilçe ve beldelerden gösterdiği belediye başkan adayları tanıtıldı.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin Rize ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
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AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından daha önce belirlenen merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den merkezde mevcut başkan Rahmi Metin, Güneysu'da ise Rıfat Özer aday gösterildi.

AK Parti'den Ardeşen'de Sait Yaşıyan, Pazar'da Ekrem Kılıç, Çayeli'de İshak Karahan, Çamlıhemşin'de Ömer Altun, Hemşin'de Halim Kazım Bekar, Kalkandere'de Mehmet Yılmaz, Derepazarı'nda Şaban Kalça, İyidere'de Saffet Mete, İkizdere'de Abdi Ekşi, Fındıklı'da Gürkan Kutluata, Kendirli'de Alaettin Serdar, Muradiye'de Musa Süreyya Balcı, Salarha'da Hasan Kara, Madenli'de Bayram Ali Sarı, Büyükköy'de Hamza Saruhan, Tunca'da Ramazan Topçu aday gösterildi.

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