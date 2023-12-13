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Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak

Cumhur İttifakı'nın yerelde işbirliği heyeti, çalışmasını bu hafta tamamlamayı planlıyor.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı yerelde işbirliği heyeti son toplantısını bu hafta yapacak
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti ve MHP heyetlerinin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçelere yönelik çalışması sürüyor.

Çalışma kapsamında ilk kez 26 Ekim'de bir araya gelen ortak heyet, şu ana kadar 10 kez toplandı.

Bu kapsamda, geçen hafta 2 kez bir araya gelen heyetin, bu hafta yapacağı toplantıyla çalışma üzerindeki son düzeltmeleri yaparak süreci tamamlaması ve çalışmayı 15 Aralık'tan sonra kamuoyuyla paylaşması planlanıyor.

Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.

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