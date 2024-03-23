Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok konuşuyor.

Turgut Altınok'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

* 31 Mart'tan sonra Ankara'da emeklilerimize ulaşım saatsiz, sınırsız ücretsiz olacak.

* Yavaş döneminde otobüs, minibüs, esnafımız zarar ettirildi. Bunu hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. 20 bin evi olmayan vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız.

* Ankara'nın köylerini Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız. Uzaya astronot gönderdik, Ankara'da 21. asırda hala suyu kanalizasyonu olmayan köyler var. Ankara buna layık değil.