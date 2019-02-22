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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci: İlk iş olarak deprem haritamızı imar planlarımıza işleyeceğiz

Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci İzmir’in en riskli deprem bölgelerinden birinde bulunduğunu hatırlatarak “Maalesef deprem haritamız imar planlarımıza işlenmemiş. İlk iş olarak bunu yapacağız.” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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AK Parti ile MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in mevcut sorunlarını ve bu sorunlara getirilecek çözümleri anlattı. Ulaşım, altyapı ve kentsel dönüşüm alanlarında önemli adımlar atılacağını belirten Nihat Zeybekci, “İzmir’e 9 ay sonra gelen bir vatandaşımız acaba başka bir yere mi geldik diyecek kadar İzmir’i değiştireceğiz.” diye konuştu.
 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir’in mevcut sorunlarını ve bu sorunların nasıl çözüleceğine ilişkin projelerini anlattı.
 
31 Mart Yerel Seçimleri’ne 37 gün kala İzmir’de NTV canlı yayınına katılan Nihat Zeybekci, vatandaşlardan gelen on binlerce mesaj doğrultusunda kentin en büyük probleminin “altyapı” olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
 
Çöp, katı atık, kanalizasyon, yağmur suyu, trafik, yeşil alanlar ve spor alanlarındaki problemlerin başı çektiğini bildiren Nihat Zeybekci, “İzmir ekonomik anlamda geri gitti. Rakamlar; Kocaeli, Bursa ve Antalya’nın İzmir’i geçeceğini söylüyor. 31 Aralık 2019’da İzmir’e 9 ay sonra gelen bir vatandaşımız, acaba başka bir yere mi geldik diyecek kadar İzmir’i değiştireceğiz.” diye konuştu.
 
İzmir’in en riskli deprem bölgelerinden birinde bulunduğunu hatırlatan Nihat Zeybekci, “Maalesef deprem haritamız imar planlarımıza işlenmemiş. İlk iş olarak bunu yapacağız.” dedi.
 
Ulaşım, mimarî estetik ve kentsel dönüşüm başlıkları altında birçok adım atılacağını anlatan Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, “46 kilometrelik ikinci bir çevre yolu yapacağız. İlk iki ayda, en çok tıkanan yerlere 28 adet köprülü kavşak yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın ‘benim sokağımda çukur var’ dememesi için ilk 9 ayda bunu halledeceğiz.” sözlerini kullandı.

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