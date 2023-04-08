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Güncel

Cumhur İttifakı'nın seçim pusulasındaki yeri belli oldu

Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu . Cumhur İttifakı seçim pusulasında 8. sırada yer alacak. Cumhur İttifakı içerisinde ise BBP 1., AK Parti 2., Yeniden Refah Partisi 3. ve MHP de 4. sırada yer alacak.

8 Nisan 2023 Cumartesi 13:59 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın seçim pusulasındaki yeri belli oldu
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14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi gerçekleştirildi.

Yeni Türkiye Partisi: 1

Türkiye Değişim Partisi: 2

Millet Partisi: 3

Hak ve Özgürlükler Partisi: 4

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 5

Genç Parti: 6

Memleket Partisi: 7

- Cumhur İttifakı: 8

- BBP: 1

- AK Parti: 2

- Yeniden Refah Partisi: 3

- MHP: 4

Emek ve Özgürlük İttifakı: 9

- Yeşil Sol Partisi: 1

- Türkiye İşçi Partisi: 2

Büyük Türkiye Partisi: 10

Adalet Birlik Partisi: 11

Anavatan Partisi: 12

Yenilik Partisi: 13

Halkın Kurtuluş Partisi: 14

Milli Yol Partisi: 15

Vatan Partisi: 16

Güç Birliği Partisi: 17

- Millet İttifakı: 18

- Gelecek Partisi: 1

- SP: 2

- DEVA Partisi: 3

- CHP: 4

- İYİ Parti: 5

- DP: 6

- ATA İttifakı: 19

- Adalet Partisi: 1

- Zafer Partisi: 2

Bağımsız Türkiye Partisi: 20

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