Cumhur İttifakı'nın seçim pusulasındaki yeri belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de kura çekimi gerçekleştirildi.
Yeni Türkiye Partisi: 1
Türkiye Değişim Partisi: 2
Millet Partisi: 3
Hak ve Özgürlükler Partisi: 4
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 5
Genç Parti: 6
Memleket Partisi: 7
- Cumhur İttifakı: 8
- BBP: 1
- AK Parti: 2
- Yeniden Refah Partisi: 3
- MHP: 4
Emek ve Özgürlük İttifakı: 9
- Yeşil Sol Partisi: 1
- Türkiye İşçi Partisi: 2
Büyük Türkiye Partisi: 10
Adalet Birlik Partisi: 11
Anavatan Partisi: 12
Yenilik Partisi: 13
Halkın Kurtuluş Partisi: 14
Milli Yol Partisi: 15
Vatan Partisi: 16
Güç Birliği Partisi: 17
- Millet İttifakı: 18
- Gelecek Partisi: 1
- SP: 2
- DEVA Partisi: 3
- CHP: 4
- İYİ Parti: 5
- DP: 6
- ATA İttifakı: 19
- Adalet Partisi: 1
- Zafer Partisi: 2
Bağımsız Türkiye Partisi: 20