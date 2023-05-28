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Cumhur İttifakı'nın seçim zaferi... Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır

Seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türk milleti tarih yazmıştır. Sonuca herkes saygı duymalıdır.' dedi.

28 Mayıs 2023 Pazar 20:58 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın seçim zaferi... Bahçeli: Türk milleti tarih yazmıştır
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından genel merkezde partililere hitap etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türk milleti tarih yazmıştır.

* (Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu) Tezahür eden milli iradeye herkes ve her kesim asgari ölçülerde saygı duymalıdır.

* Ülkemizin önü ardında kadar açılmıştır.

* İftira ve inkar siyasetine prim verilmedi.

* Aziz milletimiz demokrasi fethiyle egemenlik haklarını ve tarihi mirasını güçlü şekilde kucaklamış, kardeşlik hukukuyla varoluş namusunu koruyarak Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonuyla buluşturma iradesi göstermiştir.

* Milletimiz egemenlik haklarını ve tarihi mirasını kucakladı.

* Millet Erdoğan'ı seçerek Türk ülküsünü destekledi.

* Sayın Erdoğan'ı yürekten kutluyorum.

* Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetini aratmayacak şekilde siyaset yapan zillet ittifakının sivri söylemleri milletimizin gözü önünde vicdan ve insaf ölçülerini çiğneye çiğneye sahnelenmiştir.

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