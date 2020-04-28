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Başkan Erdoğan: Bir müddet daha dişimizi sıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız.' açıklamasında bulundu. Erdoğan, 'Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

28 Nisan 2020 Salı 14:53 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 15:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla AK Parti MYK Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın toplantının öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

Tedbirleri uygulamaya tavizsiz devam etmemiz gerek.

Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız.

Fedakarlık yapmazsak ağır kayıplar veririz.

Tedbirleri uygulamaya tavizsiz devam etmemiz gerek.

İnşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası dolmaya devam edecektir.

Dünyadaki değişimin mahiyeti, ülkemizin önünde çok büyük fırsat pencereleri açılmakta olduğuna işaret ediyor.

Devlet ve millet olarak hep birlikte gereken iradeyi gösterip, hazırlıklarımızı tamamlayıp, çok çalışarak bu tarihi fırsatı değerlendirmekte kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor..

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