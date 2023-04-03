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Güncel

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oldu, sözlerini unuttu: Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle kaşı çıktığı halde bir parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanı adayı oldu, sözlerini unuttu. Kılıçdaroğlu 'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Velev ki seçildi. Nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek. 'Ben tarafsız olacağım' diye?' Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu?' demişti. Bu sözlere rağmen aday olup, görevini bırakmayan Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı.

Sabah3 Nisan 2023 Pazartesi 09:00 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı oldu, sözlerini unuttu: Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olması sonrasında Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz yıllarda sarfettiği, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" sözleri yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından sonra CHP Genel Başkanlığı'ın bırakmaması "bir dediği bir dediğini tutmuyor" yorumlarına neden oldu.

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Cumhurbaşkanı adaylığı için partisinden istifa etmeden ve CHP Genel Başkanlığını bırakmadan Kılıçdaroğlu'nun aday ilan edilmesi tartışma konusu olurken geçmiş yıllarda namus ve şeref sözleriyle savunduğu 'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı' sözleri yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının bir partinin genel başkanı olmaması gerektiğini, parti genel başkanı olarak cumhurbaşkanı seçilirse tarafsız olamayacağını ve namusu ve şerefi üzerine nasıl tarafsız bir şekilde yemin edeceğini ifade etmişti.

"BENİM NAMUSUM VE ŞEREFİM BU KADAR UCUZ MU?"

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayının partili cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini 2017 yılında şu ifadelerle dile getirmişti: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa velev ki seçildi nasıl gidecek namusu ve şerefi üzerine yemin edecek 'ben tarafsız olacağım' diye? Benim namusum ve şerefim bu kadar ucuz mu? Ben nasıl namusum ve şerefim üzerinde tarih huzurunda ve büyük Türk milletinin önünde diyeceğim ki 'tarafsız davranacağım' O zaman demezler mi kardeşim tarafsızsan sen nasıl falan partinin üyesisin. Bunun akılla mantıkla bağdaşır yeri var mı? Namus ve şeref kavramı bu toplum için bu topraklar için hepimiz için çok değerlidir. Bu kadar ucuzladığını emin olun anlamak da zorluk çekiyorum."

Sabah'ın haberine göre, Ancak Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri söylemesine rağmen cumhurbaşkanı adaylığından sonra CHP Genel Başkanlığı'ın bırakmaması bir dediğini bir dediğini tutmuyor yorumlarına neden oldu Sosyal medyada ise Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri hatırlatılmaya devam ediyor.

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