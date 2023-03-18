İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2023 Cumartesi / 26 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Güncel

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partiler ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yarından itibaren adaylık başvurusu yapabilecek.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
ABONE OL

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin Kurula yapacakları adaylık başvuruları yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu 20 Mart saat 17.00'de sona erecek. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

Seçmenler tarafından aday gösterilecekler için gerekli 100 bin imza 22 Mart-27 Mart arasında toplanacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

  • Cumhurbaşkanı adaylığı
  • 14 mayıs seçimleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.