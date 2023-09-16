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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'nin ''çocuk asker'' iftirasına tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin çocuk asker kullanan ülkeler listesinde gösterilmesine tepki gösterdi.

16 Eylül 2023 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'nin ''çocuk asker'' iftirasına tepki
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Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'yi çocuk asker kullanan ülkeler listesinde göstermesi kabul edilemez bir iftiradır. Türkiye, BM bünyesinde alınan kararlar ve çocuk hakları konusundaki uluslararası düzenlemeleri yerine getirmektedir."

  • Akif Çağatay Kılıç
  • çocuk asker

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