Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Özgür Özel'in Atatürk üzerinden siyaset yapması Atatürk'e ihanettir

IHA 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:20

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapmasının Atatürk’e ihanet olduğunu belirterek, “Edebiyat derslerinden hatırladığım kadarıyla canlı cansız varlıkları kişileştirerek konuşturma sanatına ‘intak’ deniliyor. Son zamanda CHP’nin garip Başkanvekili Özgür Özel, kendine özel bir sanat geliştirerek ölüleri konuşturmaya başlamış ve bunun adına da ‘Kemalizm’ diyerek siyaset dilini sübjektif ve irrasyonel bir alana çekme gayretindedir. Sayın Özel işi o kadar abartmıştır ki; Atatürk’ün kabrinden haberler veren bir ‘mezar haber ajansı’ gibi çalışmaktadır. Atatürk, Türk Tarih Kurumu Başkanı’nı sevmiyor, Diyanet İşleri Başkanı’nın o makamda olması Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor, Atatürk Cumafakılı Köyü’nün muhtarından haz etmiyor, Atatürk Of Shell Benzinlikte pompacılık yapan o esmer çocuğun tavırlarına da uyuz oluyor, şu dağ başında kaval çalan çobanın melodisi Atatürk’ü rahatsız ediyor diyecek kadar siyaset dilini realiteden koparmıştır. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Ölülerden medet ummak medeni bir toplum için utanç verici bir hadisedir’ demiş olmasına rağmen Sayın Özel’in ısrarla Atatürk’ün kemikleri üzerinden siyaset yapması her şeyden önce Atatürk’e ihanettir. Bu noktada haklı olarak bir çıkarımda bulunmak gerekirse, Atatürk mezarından çıkmış olsa ve Özgür Özel’in bu istismarcı tutumunu görse, sanırım kuracağı cümle, ‘Ben Kemalist değilim!’ olacaktır. Garip Başkanvekili diyorum çünkü Sayın Özel’in kullandığı üsluba bakılınca reel olanın kendisinde, kendisinde olanın ise realitede karşılığı yok!. Siyasetin rasyonelleşmesi adına Sayın Özel’e kendine özel ölüleri konuşturma sanatından vazgeçmesini telkin ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün kemikleri siyaset perdesinde bir ‘ibiş’ karakteri çıkartılacak kukla malzemesi değildir; bu durum Atatürk’ün kemiklerinin yanı sıra millet vicdanın da sızlatır” ifadelerini kullandı.