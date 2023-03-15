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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 12 üniversiteye rektör ataması yapıldı

15 Mart 2023 Çarşamba 05:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 üniversiteye rektör atadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Karara göre, Alanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Kent, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şehmus Demir, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Canan Hecer, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Tosun, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nafiz Arıca, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nazife Güngör atandı.

Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma'nın 5'inci maddesi gereğince Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dr. Yener Mehmet Sonuşen, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Erol Özvar getirildi.

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