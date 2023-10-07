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Güncel

AK Parti'de tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan 1399 oyla yeniden genel başkan seçildi

AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1399 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

AA7 Ekim 2023 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
AK Parti'de tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan 1399 oyla yeniden genel başkan seçildi
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlık seçimi sonuçlandı.

Kongre Divan Başkanı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına göre 1402 oy kullanıldığını, 1399 oyun geçerli, 3 oyun geçersiz sayıldığını bildirdi.

Yavuz, Erdoğan'ın geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildiğini duyurdu.

Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.

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