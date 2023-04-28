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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir gayretin içerisinde olmanız bana şifa kaynağı oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir gayretin içerisinde olmanız bana şifa kaynağı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla Şanlıurfalılara hitabında, 'Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır.' dedi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 11:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir gayretin içerisinde olmanız bana şifa kaynağı oldu
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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Ticaret Borsası'nda muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Toplantı sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Bakan Bozdağ'ın telefonu aracılığıyla muhtarlara ve kanaat önderlerine hitap eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerin 14 Mayıs öncesinde böyle bir gayretin içerisinde olması adeta bana da şifa kaynağı oldu. Hem dualarınızı bekliyorum hem de bu süreç içerisinde yapacağınız çalışmalar Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'nın şahsında da Türkiye'miz için büyük bir heyecana, uyanışa vesile olacaktır. Şanlıurfa, Türkiye'nin bu noktada adeta bir bel kemiği, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en önemli timsali. Sizlerin birliği, beraberliği, Türkiye'nin geneline teşmil olacaktır. Türkiye'nin geneli sizin birliğinizi, beraberliğinizi örnek alacaktır. Bu bakımdan 14 Mayıs Şanlıurfa'nın şahsında Türkiye için örnek teşkil edecektir."

Adalet Bakanı Bozdağ ise salonda bulunanların selamını ileterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şifa diledi.

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