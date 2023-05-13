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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Biz diklenmeden dik durarak, ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik. 2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi hamlelerinin önünün kesilmek istendiğini, hayatına kastedildiğini belirterek, "Ama biz diklenmeden dik durarak, ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Twitter hesabından "Aziz milletim" diyerek yaptığı paylaşımda, gençlik yıllarından beri aktif siyasetin içinde olduğunu, milletin huzurunda bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatında daima demokrasiyi ve milli iradeyi savunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"1994'ten beri hangi haksızlıklara maruz kalırsak kalalım; adaleti gözettik, hakkaniyetle davrandık. 85 milyonun tamamını bağrımıza bastık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Hiçbir vatandaşımızın hayat tarzına, yaşam biçimine karışmadık. Toplumumuzun tüm kesimlerinin hak ve özgürlük alanlarını genişlettik. Bizden önce bu ülkede başörtüsü, kılık kıyafet yasakları vardı, kaldırdık. Liselerimize katsayı adaletsizliği uygulanıyordu, sonlandırdık. İnsanlar inançlarını özgürce, rahatça yaşayamıyorlardı, değiştirdik. Terör örgütleri vatandaşlarımıza nefes aldırmıyordu, başlarını ezdik. Demokrasimiz ağır aksak, zor yürüyordu, güçlendirdik. Devlet vatandaşına tepeden bakıyordu, yeni bir anlayış ikame ettik. Yabancı ülkeler sürekli bize ayar veriyor, yön çiziyordu, dur dedik."

Elbette bu mücadelede pek çok engelle baskıyla tehditle zorbalıkla kumpasla ve karalama kampanyasıyla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Demokrasi hamlelerimizin önü kesilmek istendi, darbe girişimleriyle hayatımıza kastedildi. Ama biz diklenmeden dik durarak, ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik. 2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • 14 mayıs
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