Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşmasını gerçekleştiriyor

15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:04 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 21:13

Erdoğan: "FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır."

Erdoğan: "(15 Temmuz'da) Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık."

Erdoğan:"(15 Temmuz'da) Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır"