Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşmasını gerçekleştiriyor

Erdoğan: "FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu darbe girişimi, milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır."
Erdoğan: "(15 Temmuz'da) Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak isteyenleri şanlı direnişle hüsrana uğrattık."
Erdoğan:"(15 Temmuz'da) Milletimizin her bir ferdi ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır"